Neste domingo (27), acontece o segundo turno em 51 cidades brasileiras , onde os eleitores escolhem quem serão os prefeitos e vice-prefeitos para os próximos quatro anos. Entre as cidades que passam pelo segundo turno, São Paulo é uma delas.

Na capital paulista, os eleitores decidem entre o atual prefeito da cidade e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e Guilherme Boulos (PSOL).

A votação começou às 8h nas 58 zonas eleitorais e vai terminar pontualmente às 17h, do horário de Brasília.

A apuração dos votos começa assim que as urnas forem fechadas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e o resultado deve sair entre 19h30 e 20h.

Pesquisas eleitorais

De acordo com a última pesquisa Datafolha, divulgada no fim da tarde desse sábado (26), Nunes segue na frente da disputa, com 48% das intenções de voto, enquanto Boulos aparece com 37% no cenário estimulado — quando os nomes dos candidatos são apresentados previamente aos entrevistados. Os brancos e nulos somam 12%, e os indecisos, 3%.

Já na Quaest SP, que também saiu ontem, Nunes marca 45%, enquanto Boulos fica com 34%. Os brancos e nulos somam 20%, enquanto os indecisos são 1%.

