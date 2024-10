Reprodução/Instagram Léo é o novo prefeito de Porto Velho (RO)

Após uma disputa acirrada, o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos) é o novo prefeito de Porto Velho (RO) com 56,18% dos votos no segundo turno das Eleições 2024 . A ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil) obteve 43,82% dos votos e saiu derrotado/a.

Veja os números:

Léo Moraes (Podemos): 56,18%

Mariana Carvalho (União Brasil): 43,82%

Brancos: 3,67%

Nulos: 2,84%





Primeiro turno

No primeiro turno, Mariana obteve 111.329 votos, que equivalem a 44,53% dos votos válidos, enquanto Léo recebeu 64.125 votos, ou seja, 25,65% dos votos válidos.

Ao todo, 268.585 eleitores compareceram, ou seja, 74,14% do eleitorado. Foram registrados 7.371 votos em branco (2,74%) e 11.201 nulos (4,17%), com 93.663 abstenções, que totalizam 25,86%.

Veja quem são os candidatos

Mariana Carvalho é uma médica de 37 anos, filiada ao União Brasil. Já se elegeu vereadora (2008) e também deputada federal (2014 e 2018) e tentou se candidatar para prefeita (2012) e senadora (2022). Nestas eleições, contou com o apoio do prefeito Hildon Chaves (União Brasil), que está no segundo mandado e não pode disputar a reeleição.

Léo Moraes é um advogado de 40 anos filiado ao Podemos. Já foi eleito vereador de Porto Velho (2013 a 2015), deputado estadual (2015 a 2018), deputado federal (de 1993 a 1998) e deputado estadual (2019 a 2023). Também já se candidatou como governador do estado (2022), mas não se elegeu.

