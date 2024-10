Reprodução/TRE-RN Urnas ficam abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília

51 cidades brasileiras disputam o segundo turno das eleições municipais neste domingo (27). Destas, 15 são capitais. As urnas eletrônicas ficam disponíveis a partir das 8h, e o horário de votação segue até às 17h, pelo horário de Brasília.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 33.996.477 eleitores estão aptos a votar neste domingo. Eles têm domicílio eleitoral em municípios com mais de 200 mil eleitores que não conseguiram definir seus prefeitos no primeiro turno, realizado no dia 6 de outubro.

As 15 capitais que têm segundo turno hoje são:

Aracaju (SE)

Curitiba (PR)

Natal (RN)

Belém (PA)

Fortaleza (CE)

Palmas (TO)

Belo Horizonte (MG)

Goiânia (GO)

Porto Alegre (RS)

Campo Grande (MS)

João Pessoa (PB)

Porto Velho (RO)

Cuiabá (MT)

Manaus (AM)

São Paulo (SP)

Além dessas, as outras 36 cidades com segundo turno são:

Anápolis (GO)

Aparecida de Goiânia (GO)

Barueri (SP)

Camaçari (BA)

Campina Grande (PB)

Canoas (RS)

Caucaia (CE)

Caxias do Sul (RS)

Diadema (SP)

Franca (SP)

Guarujá (SP)

Guarulhos (SP)

Imperatriz (MA)

Jundiaí (SP)

Limeira (SP)

Londrina (PR)

Mauá (SP)

Niterói (RJ)

Olinda (PE)

Paulista (PE)

Pelotas (RS)

Petrópolis (RJ)

Piracicaba (SP)

Ponta Grossa (PR)

Ribeirão Preto (SP)

Santa Maria (RS)

Santarém (PA)

Santos (SP)

São Bernardo do Campo (SP)

São José do Rio Preto (SP)

São José dos Campos (SP)

Serra (ES)

Sumaré (SP)

Taboão da Serra (SP)

Taubaté (SP)

Uberaba (MG)

Dentre as cidades que têm segundo turno das eleições hoje, São Paulo é a que tem o maior eleitorado: 9.322.444 pessoas estão aptas a votar. Na sequência, aparecem Belo Horizonte (MG), com 1.992.984; Fortaleza (CE), com 1.769.681; Manaus (AM), com 1.446.122; Curitiba (PR), com 1.423.722; Belém, com 1.056.251; e Goiânia, com 1.030.274.

Pela primeira vez na história, Palmas terá segundo turno em eleições municipais. Isso porque a capital do Tocantins ultrapassou a cota mínima para garantir a segunda etapa do pleito, e tem atualmente mais de 209 mil eleitores.

Documentos

Nas cidades onde há segundo turno, o voto é obrigatório para todos os cidadãos alfabetizados que tenham entre 18 e 69 anos. Para pessoas entre 16 e 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos, a votação é facultativa.

Para exercer o direito ao voto, é necessário comparecer ao local de votação com e-Título ou um documento com foto - algumas opções, segundo o TSE, são carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho e CNH. O título de eleitor não é obrigatório durante a votação.

O local de votação pode ser consultado tanto no e-Título quanto no site do TSE. Veja aqui o passo a passo.

Urna eletrônica

Neste domingo, os eleitores votam apenas para o cargo de prefeito, já que os vereadores foram decididos em primeiro turno.

Para isso, é preciso digitar os dois números do candidato escolhido. Números que não estão registrados são considerados voto nulo. O eleitor ainda tem a possibilidade de votar em branco. "Os votos em branco e os nulos servem apenas para fins estatísticos, ou seja, não são computados como votos válidos e, por isso, não alteram o resultado da eleição", afirma o TSE.

Brasileiros no exterior

Cidadãos que têm domicílio eleitoral no exterior votam apenas nas eleições para presidente da República. Neste ano, como as eleições são municipais, não existe voto em trânsito. Nesse caso, portanto, não é necessário justificar a ausência na votação.