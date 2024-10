Reprodução/Youtube Boulos (PSOL) fez último discurso de campanha na Prefeitura de São Paulo ao lado de Marta Suplicy (PT)

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) discursou pela primeira vez após perder a disputa pela prefeitura de São Paulo para Ricardo Nunes (MDB) neste domingo (27). Sem cumprimentar o adversário pela vitória, o psolista disse que não faria um "discurso de perdedor" diante dos apoiadores e que, apesar de ter saído derrotada nas urnas, sua campanha "recuperou a dignidade da esquerda brasileira".

"As mentiras e os ataques que definiram essa eleição. Eu não vou falar do crime eleitoral do governador de São Paulo [Tarcísio de Freitas]. Disso, a Justiça que cuide. Não vou fazer um discurso de perdedor porque a gente perdeu uma eleição, mas recuperamos a dignidade da esquerda brasileira", disse.

Boulos desejou força aos paulistanos para "evitar o pior" durante o segundo mandato do emedebista.

"Eu me preocupo com o futuro da nossa cidade, com o que é a infiltração do Bolsonaro e do crime organizado na maior prefeitura do Brasil. Eu espero que o povo de São Paulo e do Brasil tenha forças para evitar o pior", declarou o psolista, que teve 40,65% dos votos válidos no segundo turno, contra 59,35% do oponente.

O deputado federal fez seu discurso no térreo da Casa de Portugal, na Liberdade, em SP, em meio a militância. Em seus agradecimentos, Boulos citou a família, aliados imediatos, a militância e adversários como Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB), que declararam apoio ao seu nome no segundo turno.

"A gente mostrou que é possível fazer política de outro jeito, olho no olho, com debate com o povo de peito aberto, nas praças, nas ruas, com muita dignidade. A gente mostrou o caminho que nos espera no futuro que é conversa de corpo e alma", disse.

Boulos também citou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua fala, a quem prometeu ser um “aliado fiel” do petista.

"Nos momentos mais difíceis dessa campanha o Lula me falou: siga em frente se seja quem você é", relatou Boulos. "A única luta que se perde é aquela que se abandona, e nós não vamos abandonar jamais", completou o psolista, após agradecer os mais de 2 milhões de votos conquistados.

