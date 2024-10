José Cruz/Agência Brasil - 27/11/2023 TSE realiza testes do sistema de votação às vésperas da eleição

Neste sábado (26), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou a verificação dos sistemas responsáveis pelo recebimento e totalização dos votos das eleições . Neste domingo (27), acontece o segundo turno das eleições municipais em todo o país.

A cerimônia faz parte do cronograma de fiscalização dos sistemas eleitorais, que consiste em uma série de testes para assegurar a transparência do processo eleitoral. O mesmo processo foi feito antes do primeiro turno, que aconteceu no início do mês.

Com a Cerimônia de Verificação da Integridade e Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, a Justiça Eleitoral garante que os sistemas são os mesmos assinados na cerimônia de lacração dos sistemas digitais, isso é feito por meio de uma verificação de assinatura digital.

O intuito é assegurar que os sistemas em operação no TSE não passaram por nenhuma mudança desde 5 e 10 de dezembro, quando os sistemas foram lacrados.

De acordo com as informações do Tribunal, o processo realizado neste sábado foi concluído com sucesso e não foram apontadas e irregularidades. Hoje, foram verificados três sistemas que cuidam do recebimento e transmissão da totalização dos votos . São eles:

Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT): acompanha o recebimento e gerencia as totalizações dos resultados a partir de arquivos processados pelo Receptor de Arquivos de Urna;

Receptor de Arquivos de Urna (RecArquivos): recebe pacotes gerados pelo Transportador de Arquivos e os coloca à disposição para serem consumidos pelo Sistema de Gerenciamento da Totalização;

Informação de Arquivos de Urna (InfoArquivos): fornece ao Transportador de Arquivos a situação dos arquivos enviados e recebidos na base de dados da Justiça Eleitoral.

Toda a cerimônia ainda foi acompanhada por representantes de entidades convidadas para fazer a fiscalização do procedimento, entre eles estavam:

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

Câmara dos Deputados;

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN);

⁠Polícia Federal (PF);

⁠Senado;

⁠Tribunal de Contas da União (TCU);

⁠Sociedade Brasileira de Computação (SBC);

Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE).

