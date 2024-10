Divulgação/Campanha Fuad Noman e Divulgação campanha Bruno Engler/Lucas Mendes Fuad Noman lidera a pesquisa sobre Bruno Engler faltando menos de um dia para as eleições

Pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado (26), mostra que o prefeito de Belo Horizonte (MG) e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), está na frente da disputa, com 53%, contra 47% de Bruno Engler (PL).

Os números consideram apenas os votos válidos, descartando brancos, nulos e indecisos.

Confira os votos válidos:

Fuad Noman (PSD): 53% (eram 54%);

Bruno Engler (PL): 47% (eram 46%);

Votos totais



Considerando os votos totais, sem descartar os brancos, nulos e indecisos, Fuad tem 48% (46% na pesquisa anterior), contra 42% de Engler (tinha 39%). Os brancos e nulos somaram 7%, e os indecisos, 4%.

Para realizar a pesquisa, encomendada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, o instituto ouviu presencialmente 1.674 pessoas de 16 anos ou mais em Belo Horizonte, na sexta-feira (25) e neste sábado (26).

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-01286/2024. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Se a eleição neste domingo confirmar a vitória do atual prefeito, teremos uma virada em relação ao primeiro turno. Nele, Engler liderou a apuração com 34,4% dos votos válidos, contra 26,5% de Noman.

