Divulgação/Câmara dos Deputados Marcelo Lima e Alex Manente disputam a prefeitura de São Bernardo do Campo

Pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira (25) aponta que Marcelo Lima (Podemos) lidera as intenções de voto no segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O candidato do Cidadania, Alex Manente, aparece em segundo lugar.

De acordo com os dados da pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados), Lima tem 53,4% das intenções de voto, enquanto Manente marca 38,6%. Os brancos e nulos somam 4,8% e os que ainda não sabem ou estão indecisos são 3,2%.

Considerando apenas os votos válidos, Marcelo Lima venceria com 58,0%, contra 42% de Alex Manente. O candidato do Podemos cresceu em relação à última pesquisa Vox desta semana.

Veja os números:

Marcelo Lima (Podemos): 53,4%

Alex Manente (Cidadania): 38,6%

Branco / nulo / nenhum: 4,8%

Não sabe / indeciso: 3,2%

Votos válidos:

Marcelo Lima (Podemos): 58%

Alex Manente (Cidadania): 42%

Rejeição

Quanto ao ranking de rejeição do levantamento, quem aparece em primeiro lugar é Manente, com 45,4%. Marcelo Lima vem depois, com 26,2%. No cenário estimulado, os entrevistados que disseram não rejeitar nenhum dos candidatos são 13,8%, enquanto os que não sabem são 14,6%.

Veja os números:

Alex Manente (Cidadania): 45,4%

Marcelo Lima (Podemos): 26,2%

Não rejeita nenhum: 13,8%

Não sabe: 14,6%

Pesquisa Vox

A pesquisa Vox, realizada com recursos próprios, ouviu 850 eleitores de São Bernardo do Campo entre os dias 21 e 22 de outubro. A margem de erro é de 3,37 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP – 06766/2024.