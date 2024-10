Reprodução / Instagram Ontem, presidente Lula publicou primeira imagem após acidente no qual bateu a cabeça no banheiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizou exames médicos no Hospital Sírio-Libanês de Brasília nesta terça-feira (22), três dias depois de ter sofrido um traumatismo craniano em função de uma queda no banheiro. De acordo com o boletim médico, o presidente foi liberado para trabalhar.



Lula foi submetido a uma nova ressonância magnética para monitorar a lesão na nuca.

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 22/10/2024, no Hospital Sírio Libanês, unidade Brasília, para reavaliação. O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho", diz a nota do hospital.

Agenda do presidente

Antes de seguir para o hospital, Lula recebeu um telefonema do mandatário russo, Vladimir Putin, com quem conversou sobre seu estado de saúde. Os líderes também falaram sobre a possível participação do petista por videoconferência na cúpula do Brics de Kazan.

Após os exames, Lula retornou ao Palácio da Alvorada, onde tem reuniões agendadas com Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.