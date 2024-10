Reprodução / Instagram Presidente Lula publica primeira imagem após acidente no qual bateu a cabeça no banheiro





O Palácio do Planalto publicou nesta segunda-feira (21) as primeiras imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o acidente doméstico que sofreu no sábado (19). Na imagem, Lula aparece bem e sentado em reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha , e com o assessor especial da presidência Celso Amorim .

Na foto, publicada nas redes sociais do presidente, há a legenda: "Reunião do presidente Lula com o ministro Padilha e o assessor especial Celso Amorim , nesta manhã no Palácio do Alvorada".

Queda e cancelamento de viagem

O presidente, aos 78 anos, caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos na nuca. Por isso, as viagens longas que ele tinha planejado foram suspensas.

A principal viagem planejada de Lula era um embarque para a Rússia no domingo (20). Agora, ele participará da Cúpula dos Brics em Kazan, Rússia, por videoconferência. O pessoal que irá ao país será comandado por Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, mas ficará o tempo inteiro em contato com o presidente.

Lula está bem

Alexandre Padilha conversou com jornalistas depois da reunião e garantiu que Lula ficou relativamente bem após o acidente: “[Ele] em nenhum momento teve perda de consciência, desorientação [...] Ele mesmo buscou socorro naquele momento [após o acidente]. A equipe médica fez todos os exames de acompanhamento.”

"Quero passar uma mensagem de tranquilidade, que foi cancelada a viagem por determinação médica para manter essa observação, para evitar uma viagem muito longa, ia trabalhar em fuso horário diferente,” completou.