Agência Brasil O instituto também questionou se os entrevistados já definiram seus candidatos ou podem mudar de voto





Nesta quarta-feira (16), Fuad Noman (PSD) aparece na primeira colocação nas intenções de voto para prefeito de Belo Horizonte, segundo dados da pesquisa Quaest. Ele tem uma vantagem de 9% em relação ao segundo colocado, Bruno Engler (PL).



De acordo com o relatório, Fuad tem 46% das intenções de voto, enquanto Engler tem a preferência de 37% dos entrevistaodos. Ainda estão indecisos 5% e 12% resolveram votar branco, nulo ou em nenhum.



Intenção de voto



Fuad Noman (PSD): 46%

Bruno Engler (PL): 37%

Indecisos: 5%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 12%

Votos válidos



Fuad Noman (PSD): 55,4%

Bruno Engler (PL): 44,6%

Cenário espontâneo



Quando os entrevistados não tiveram acesso à lista com os nomes dos candidatos, Fuad Noman seguiu à frente, mas empatado tecnicamente com Engler.



Fuad Noman (PSD): 33%

Bruno Engler (PL): 28%

Indecisos: 33%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 6%





Decisão de voto



O instituto também questionou se os entrevistados já definiram seus candidatos ou podem mudar de voto. Ao todo, 76% dos eleitores de BH afirmaram que não mudam mais de candidato. Já 24% destacaram que ainda podem mudar.



Total

É definitiva: 76%

Pode mudar: 24%

Não sabem/ não responderam: 0%

Eleitor de Fuad Noman



É definitiva: 77%

Pode mudar: 23%

Não sabem/ não responderam: 0%

Eleitor de Bruno Engler



É definitiva: 78%

Pode mudar: 22%

Não sabem/ não responderam: 0%

A pesquisa Quaest, registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-03563/2024, foi encomendada pela TV Globo e realizada presencialmente entre os dias 13 e 15 de outubro.

Foram entrevistadas 1.002 pessoas de 16 anos ou mais em Belo Horizonte. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.