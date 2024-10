Agência Brasil/ divulgação Segundo Nardes, a responsabilidade pela situação recai sobre o governo federal e a Enel

Augusto Nardes , o ministro do Tribunal de Contas da União ( TCU ), esteve em São Paulo nesta terça-feira (15) para fiscalizar a crise energética que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem luz no estado.

Segundo Nardes , a responsabilidade pela situação recai sobre o governo federal e a Enel , empresa que administra a distribuição de energia em São Paulo , por meio de uma concessão do Ministério de Minas e Energia (MME) . Cerca de 200 mil pessoas ainda seguem sem energia na região metropolitana.

“Estou ouvindo todas as autoridades. Falta governança por parte da Enel, e vamos responsabilizar também a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia”, disse Nardes em entrevista à GloboNews.

O ministro se reuniu com representantes da Enel e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para discutir a situação. Ele está reunindo informações para levar ao TCU, onde atua como relator do caso. Mais tarde, Nardes se encontrará com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e com o governador Tarcísio de Freitas para discutir possíveis soluções e medidas preventivas.

O objetivo é apresentar uma decisão ao TCU nos próximos 15 dias. Nardes destacou a importância de garantir que a população não seja novamente surpreendida por situações similares durante temporais.



A Enel relatou ao ministro que a crise foi resultado de um evento climático extremo e admitiu que não dispõe de equipamentos adequados para medir a intensidade das tempestades que atingem a região.

A Prefeitura de São Paulo entrou com uma ação na Justiça contra a Enel para que a concessionária religue a energia elétrica em vários pontos da cidade imediatamente , sob pena de multa diária de R$ 200 mil.

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a falta de energia na cidade de São Paulo por quatro dias resultou em cerca de R$ 1,65 bilhão de prejuízo para o comércio.

A cidade de São Paulo sofreu com uma grande tempestade na última sexta-feira (11). Houve quedas de energia em várias regiões, como no centro e nas zonas oeste e sul.

Uma pessoa morreu após queda de árvore no Campo Limpo, na zona sul. Em Bauru , no interior do estado, três pessoas e um cachorro morreram em razão da queda de um muro.

A capital paulista registrou ventos de até 107 km/h na zona sul da capital na sexta-feira, o maior índice desde 1995 .



