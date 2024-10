Montagem/Reprodução Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o segundo turno em SP

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 53% das intenções de voto no segundo turno , enquanto seu adversário Guilherme Boulos (PSOL) tem 39%, de acordo com a pesquisa Real Time Big Data /Record divulgada nesta segunda-feira (14).

Votos em branco, nulos e em nenhum somam 3%. Indecisos ou que não responderam são 5%.

No cenário dos votos válidos, que exclui os votos brancos e nulos do cálculo, Nunes marca 58%, e Boulos, 42%.

O segundo turno das eleições municipais está marcado para o dia 27 de outubro. Conforme o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a capital paulista tem 9,3 milhões de pessoas habilitadas para a votação de outubro, o que equivale a 27% do total de eleitores de todo o estado.

Veja todos os números da pesquisa Real Time Big Data/Record

Ricardo Nunes (MDB): 53%

Guilherme Boulos (PSOL): 39,%

Nenhum/Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Votos válidos

Ricardo Nunes (MDB): 58%

Guilherme Boulos (PSOL): 42%

Pesquisa

O levantamento entrevistou 1.500 pessoas entre os dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Encomendada pela Record, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-00357/2024.

