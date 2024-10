Arquivo pessoal motivo do triplo homicídio teria sido ciúmes, já que Cupertino não aceitava o relacionamento de sua filha, Isabela Tibcherani

O empresário Paulo Cupertino Matias enfrenta o júri popular nesta quinta-feira (10) pelo assassinato do ator Rafael Henrique Miguel e seus pais após cinco anos de investigação. Informações são do g1 .

O crime ocorreu em 9 de junho de 2019, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o Ministério Público ( MP ), o motivo do triplo homicídio teria sido ciúmes, já que Cupertino não aceitava o relacionamento de sua filha, Isabela Tibcherani , com o ator.

Rafael Miguel tinha 22 anos quando foi morto. Seu pai, João Alcisio Miguel , de 52 anos, e sua mãe, Miriam Selma Silva Miguel , de 50, também foram assassinados. Eles foram baleados em frente à casa onde Isabela morava com a mãe, enquanto a família deixava a jovem em casa. As três vítimas morreram na rua, próximas ao carro da família.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !





Cupertino, hoje com 54 anos, responde por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa das vítimas. Dois amigos do empresário, Eduardo José Machado, de 45 anos, e Wanderley Antunes Ribeiro, de 59, também estão sendo julgados por favorecimento pessoal, acusados de ajudar Cupertino a fugir após o crime. Ambos respondem ao processo em liberdade.

O julgamento está sendo realizado no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste da capital paulista, e deve durar até sexta-feira (11), quando o juiz Ricardo Augusto Ramos anunciará a sentença com base na decisão dos sete jurados. Mais de 20 testemunhas foram convocadas, entre elas Isabela Tibcherani, filha de Cupertino e ex-namorada de Rafael, e Vanessa Tibcheriani, ex-esposa de Cupertino. As duas prestarão depoimento sem a presença dos réus, em razão do abalo emocional.

O que diz a defesa de Cupertino



Paulo Cupertino foi preso em 17 de maio de 2022, após quase três anos como fugitivo. Ele foi encontrado em São Paulo, utilizando identidade falsa. No momento da prisão, o empresário negou as acusações e declarou ser “inocente”.

Segundo seu advogado, Alexander Neves Lopes, Cupertino afirma que, embora apareça nas imagens das câmeras de segurança, não foi ele quem atirou nas vítimas. A defesa irá apresentar a tese de que o verdadeiro autor dos disparos seria outra pessoa, desconhecida do réu.

"Ele nega os fatos. Ele mandou carta [à Justiça] nesse sentido. Então cabe à defesa efetivamente traçar essa argumentação em plenário. Importante elencar que tem provas nesse sentido que corroboram também a versão dele”, disse.

“Ele viu quem atirou, mas não sabe quem foi nem o motivo", completou o advogado.

Cupertino também alegará que fugiu do local por medo.



Defesa de Eduardo e Wanderley



Eduardo José Machado, dono de uma pizzaria e amigo de Cupertino, também será julgado por supostamente ter auxiliado o empresário em sua fuga. De acordo com seu advogado, Mario Bernardes de Oliveira, Eduardo não sabia que Cupertino pretendia se esconder e acreditava que ele iria se entregar à polícia.

"Estamos confiantes que o senhor Eduardo será inocentado, vez que simplesmente ele confiou que o réu Paulo [Cupertino] iria de fato se apresentar perante à polícia. Ele não tinha conhecimento de que o mesmo iria se homiziar. Ele não ajudou na fuga, no dia seguinte ao ocorrido, o Cupertino ligou para ele pedindo ajuda para conseguir um advogado e se apresentar. Foi o único contato que tiveram", disse o advogado.

Já Wanderley Antunes Ribeiro, que morava em Sorocaba, também nega qualquer envolvimento na fuga de Cupertino. Seus advogados não foram localizados pela reportagem para comentar o caso.

Relembre o crime



Em 9 de junho de 2019, em São Paulo, Câmeras de segurança registraram o momento em que Paulo Cupertino atirou 13 vezes em Rafael Miguel e seus pais. O ator foi atingido por sete tiros, João por quatro e Miriam por dois.

Após o crime, Cupertino fugiu, e as autoridades o procuraram por quase três anos. Durante esse período, ele se escondeu em diversos estados e até fora do país.

Rafael Miguel era conhecido na mídia por ter interpretado o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT. Ele também participou de um famoso comercial em que uma criança pede brócolis à mãe. Ele também atuou em novelas da Globo, como “Pé na Jaca”, “Cama de Gato” e o especial de fim de ano “O Natal do menino imperador”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .