Neste domingo (6) aconteceram as eleições de 2024 , em que os brasileiros foram às urnas para votar nos seus representantes municipais pelos próximos quatro anos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 155 milhões de cidadãos estão aptos a participar do pleito deste ano, que acontece em 5,5 mil municípios.



Florianópolis (SC) definiu o prefeito em primeiro turno. Topázio (PSD) foi eleito com 58,68% dos votos. Foi a única capital da região Sul com decisão em primeiro turno.



Já Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR) e terão embates no segundo turno, marcado para acontecer no dia 27 de outubro. Competirão, respectivamente: Sebastião Melo (MDB) contra Maria do Rosário (PT) e Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Greml (PMB).

Confira, a seguir, a apuração das eleições:



Curitiba:



Curitiba terá segundo turno na votação da prefeitura. Foram apuradas, até agora, , 97,89% das urnas.

O candidato com mais votos em primeiro turno foi Eduardo Pimentel , do PSD, com 33,22% de votos. Atrás dele e oponente no segundo turno vem Cristina Graeml , do PMB, com 31,43% dos votos. Confira a lista dos mais votados:

Eduardo Pimentel (PSD): 33,22%

Cristina Graeml (PMB): 31,43%



Luciano Ducci (PSB): 19,46%

Ney Leprevost (União Brasil): 6,45%

Luizão Goulart (Solidariedade): 4,46%

Maria Victoria (PP): 2,16%

Roberto Requião (Mobiliza): 1,81%

Andrea Caldas (PSOL): 0,87%

Conheça os candidatos à Prefeitura de Curitiba nas eleições de 2024:

Cristina Graeml (PMB): natural de Curitiba, a candidata de 55 anos é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e atua como jornalista e comentarista política, com passagens pelos jornais Gazeta do Povo, Jornal Nacional e RPC (afiliada TV Globo-Curitiba).

Neste ano, Cristina Graeml foi candidata à Prefeitura de Curitiba pelo Partido Por Mais Brasil (PMB) e concorrerá às eleições pela primeira vez, tendo como vice em sua chapa o Dr. Jairo Filho, também do PMB.

Eduardo Pimentel (PSD): o atual vice-prefeito de Curitiba é também secretário das Cidades. Neto do ex-governador Paulo Pimentel, é natural da capital e tem 40 anos. Eduardo Pimentel é formado em Administração e começou a vida pública em 2010, quando foi eleito suplente de deputado estadual em 2010 pelo PSDB.

Em 2016, chegou à vice-prefeitura na chapa com Rafael Greca (PMN), e repetiu a parceria no pleito de 2020.

Agora, ele concorre ao cargo de prefeito de Curitiba com o apoio do atual governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD). O seu vice-prefeito é Paulo Martins (PL).

Felipe Bombardelli (PCO): nascido em Toledo (PR), o candidato de 34 anos é pesquisador formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A candidatura à Prefeitura de Curitiba foi a primeira de Bombardelli a um cargo político. Para integrar a chapa ele teve o agente postal Paulo Costycha (PCO) como candidato a vice.

Florianópolis:

Florianópolis tem resultado matemático definido em primeiro turno. Topázio foi reeleito como prefeito. Foram apuradas, até agora, 97,91% das seções foram apuradas.



Topázio (PSD) teve 58,68% dos votos na cidade. Marquito (PSOL) veio atrás com 22,07% dos votos. Veja a lista de candidatos:



Topázio Neto (PSD): 58,68%

Marquito (PSOL): 22,06%

Pedrão (PP): 7,08%

Dário Berger (PSDB): 6,08%

Lela (PT): 5,77%

Brunno Dias (PCO): 0,03%

Conheça o candidato reeleito da Prefeitura de Florianópolis nas eleições de 2024:

Topázio Neto (PSD): atual prefeito da capital catarinense, o empresário de 61 anos disputa a reeleição filiado ao Partido Social Democrático (PSD). Ele foi eleito para seu primeiro cargo público como vice-prefeito na chapa com Gean Loureiro em 2020, mas em 2022 Loureiro migrou do Democratas para o União Brasil e se desincompatibilizou do cargo para concorrer, sem sucesso, ao governo de Santa Catarina. Dessa forma, Topázio Neto assumiu como prefeito e agora se candidata à reeleição na Prefeitura de Florianópolis em chapa com Maryanne Mattos, do PL, como vice.

Porto Alegre(PSD

Porto Alegre tem resultado matemático definido do primeiro turno. A cidade terá segundo turno, mostra resultado matemático após apuração de 99,84% das urnas.

A cidade deverá escolher entre Sebastião Melo , do MDB, com 49,72% dos votos, e Maria do Rosário , do PT, com 26,27% dos votos. Veja o resultado dos outros candidatos.

Sebastião Melo (MDB): 49,72%

Maria do Rosário (PT): 26,49%

Juliana Brizola (PDT): 19,69%

Felipe Camozzato (Novo): 3,83%

Luciano do MLB (UP): 0,21%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0,19%

Carlos Alan (PRTB): 0,07%

Cesar Pontes (PCO): 0,03%

Conheça os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre nas eleições de 2024:

Sebastião Melo (MDB): natural de Piracanjuba (GO), Melo tem 62 anos e é o atual prefeito de Porto Alegre, onde vive desde 1978. Formado em Direito, Melo já trabalhou como advogado e deu início à carreira política nos anos 2000, ao se eleger vereador pelo MDB, cargo para o qual foi eleito duas vezes.

Em 2018, foi eleito deputado estadual, mas renunciou na metade do mandato, quando concorreu à Prefeitura e derrotou Manuela D'ávila (PCdoB). Neste pleito, Sebastião Melo é candidato à reeleição à Prefeitura de Porto Alegre, em chapa com com Betina Worm (PL), como vice.

Maria do Rosário (PT) : ao gaúcha de 57 anos está no 6º mandato consecutivo como deputada federal. Natural de Veranópolis (RS), construiu sua carreira política na capital, onde começou no movimento estudantil. É formada em Pedagogia e, enquanto professora da rede pública, também militou como sindicalista, atuação que lhe rendeu uma candidatura nas eleições municipais, nas quais foi eleita duas vezes vereadora, em 1992 e 1996. Em seguida, chegou à Assembleia Legislativa do estado e ao cargo de ministra da Secretaria de Direitos Humanos.

Agora, Maria do Rosário é candidata à Prefeitura de Porto Alegre em chapa com Tamyres Filgueira, do PSOL, como vice.