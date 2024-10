montagem redes sociais Candidatos a prefeito de Belo Horizonte: Bruno Engler (PL), Fuad Noman (PSD e Mauro Tramonte (Podemos)





Na capital mineira, o deputado estadual Bruno Engler (PL) é o candidato que tem uma pequena liderança na intenção dos votos válidos para a Prefeitura de Belo Horizonte , com 26%, segundo o Datafolha divulgado neste sábado (5).

A pesquisa divulgada às vésperas da eleição considera apenas os votos válidos, desconsiderando, portanto, brancos e nulos.

Segundo o instituto trata-se de um empate técnico entre Engler, o atual prefeito Fuad Noman (PSD), com 25% e o apresentador Mauro Tramonte (Republicanos), com 23%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Trata-se de um cenário parecido com o da pesquisa anterior feita há dois dias.

Na sequência, aparecem a deputada federal Duda Salabert (PDT), com 10% das intenções de voto e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel (MDB) com 8%. Já o candidato do PT, Rogério Corrêa, aparece com 5%.

O senador Carlos Viana (Podemos) aparece com 2% das intenções de voto, Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU) e Lourdes Francisco (PCO)não pontuaram.

Segundo Turno

Nos cenários apresentados pelo Datafolha para o segundo turno das eleições, Engler perde para Fuad e para Tramonte.

Já um duelo entre o atual prefeito e apresentador, Fuad é quem se sai melhor, com uma diferença numérica pequena, 43% contra 41% de Tramonte.

A pesquisa

Neste levantamento, encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo foram entrevistados 1.674 eleitores da cidade de Belo Horizonte pelo Datafolha, na sexta-feira (4) e no sábado (5). O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-05500/2024.