Fernando Frazão/Agência Brasil Para garantir o bom andamento das eleições, a capital paulista contará com o apoio de 106.288 mesários e 12.526 colaboradores logísticos

Os cartórios eleitorais da cidade de São Paulo estão se preparando para levar às urnas para os locais de votação. Cada seção eleitoral terá um equipamento disponível, além de aparelhos de contingência para substituição em caso de falhas durante o processo.

O transporte das urnas para os pontos de votação será realizado no neste sábado (5), a partir das 7h, com escolta da Polícia Militar .

Apesar dessa operação logística, as atividades escolares não foram afetadas, já que não houve necessidade de cancelamento de aulas.

Segundo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a cidade de São Paulo contará com 26.553 urnas eletrônicas distribuídas pelos 2.048 locais de votação. Para garantir o bom andamento das eleições, a capital paulista contará com o apoio de 106.288 mesários e 12.526 colaboradores logísticos, convocados para atuar nos dias de votação e garantir que o processo ocorra de maneira segura e eficiente.





