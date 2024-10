Redação GPS Agentes estavam a trabalho no local de votação onde Lula votará neste domingo (6)

Um veículo utilizado por uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República foi roubado na tarde desta sexta-feira (4) em São Bernardo do Campo , na Grande São Paulo . As informações foram divulgadas pelo g1.

A dupla de criminosos levou documentos, credenciais, aparelhos eletrônicos e um colete à prova de balas. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Como aconteceu

O incidente ocorreu enquanto a equipe estava a trabalho na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo , onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva votará neste domingo (6). A motorista do veículo estava esperando no carro, estacionado na Rua M aria Azevedo Florence , no bairro Assunção , quando foi abordada por dois homens armados.

De acordo com o boletim de ocorrência, os assaltantes bateram na janela do veículo e ordenaram que a mulher saísse. Ela deixou o carro, que foi levado junto com pertences pessoais, como um celular, cuja senha foi exigida pelos ladrões.

Segundo o registro policial, no interior do carro havia itens como uma mala com roupas, uma mochila com notebook, documentos da Marinha , crachás da Presidência e um colete balístico.

Em nota, o GSI informou que o veículo era alugado e prestava serviço à equipe da Presidência. A instituição confirmou que nenhum armamento foi levado e que o caso está sendo investigado pelas autoridades de segurança de São Paulo .

