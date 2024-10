Reprodução Aeronave presidencial é do modelo Airbus A319 VIP, batizada de Santos Dumont.

O presidente Lula tomou um susto durante o seu voo na noite dessa terça-feira (1º). O avião apresentou problemas técnicos e precisou voar por várias horas para queimar combustível antes de pousar no Aeroporto Internacional Felipe Angeles , cerca de uma hora da Cidade do México .

Segundo a Força Aérea Brasileira , FAB , a aeronave é do modelo Airbus A319 VIP , batizada de Santos Dumont . O procedimento foi bem-sucedido.

Mas, por que teve que voar tanto?

Segundo plataformas de monitoramento de voos online, a aeronave presidencial voou em órbitas por cerca de cinco horas, além disso, foi preciso reduzir o peso a bordo do avião. O processo utilizou o máximo de combustível possível.

Especialistas explicam que essa redução de peso é necessária devido às limitações das aeronaves na hora do pouso. Os aviões têm peso máximo de decolagem e peso máximo para pouso. Por estar levando mais combustível na hora de saída, o limite de peso da chegada do voo é menor que o primeiro por conta da força que o pneu exerce sobre o solo.

Caso esteja com peso acima do limite, esse choque pode causar danos ao trem de pouso, à estrutura da aeronave e à própria pista. Por isso, é necessário reduzir o peso para evitar que a aeronave sofra algum dano, protegendo a integridade de todos a bordo, funcionários do aeroporto e pessoas que estão próximas ao local.

Sem cumprir essas obrigações, o avião pode até mesmo ficar impossibilitado de voar dependendo da situação.

O procedimento só é feito em áreas específicas do trajeto, e precisa ser autorizado pelos controladores de tráfego aéreo. Aeronaves de pequeno e médio porte não precisam contar com esse sistema, pois o peso máximo de decolagem é próximo ao peso máximo de pouso.

Já os aviões de maior porte, utilizados para rotas mais longas, acabam contando com o sistema, porque precisam voar por mais horas para queimar o combustível extra.

