Reprodução TV Senador Sergio Moro ao lado do candidato a prefeito de São José dos Pinhais (PR), Geraldo Mendes





O senador Sergio Moro (União Brasil) entrou de cabeça na campanha para prefeito de São José dos Pinhais , região metropolitana de Curitiba. Nesta semana, declarou apoio a Geraldo Mendes (União Brasil), envolvido em um episódio de violência contra a mulher. O candidato a prefeito foi acusado pela própria esposa de agressões, ameaças de morte e tentativa de estupro.

Nos BOs que registrou na Polícia Civil, o último em março deste ano, a esposa fala em uso recorrente de expressões como "vagabunda" e "você não vale nada", tentativa de forçar uma relação sexual na casa do casal enquanto as filhas estavam perto, acesso limitado aos bens da família e ameaças com a suposta posse de uma arma.

Vítimas todos os dias

Trata-se de uma situação estranha para um senador que se julga um “bastião do Direito”. Vale lembrar que a cada 24 horas, ao menos oito mulheres são vítimas de violência no Brasil , de acordo com a Rede de Observatórios da Segurança . É um apoio, portanto, que não dimensiona a situação atual do Brasil nessa luta.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo publicada no começo do mês de setembro, a mulher de Geraldo Mendes chegou a retirar as acusações, mas casos de agressão a mulheres podem ser retomados por iniciativa do Ministério Público ou mesmo da vítima a qualquer momento.