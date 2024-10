Reprodução Monitoramento mostra avião andando em círculos em cima de aeroporto da Cidade do México

Um avião governamental que transportava o presidente Lula (PT) apresentou um problema técnico logo após a decolagem na Cidade do México e precisou retornar ao aeroporto. O presidente viajava do México ao Brasil na terça-feira (1).

De acordo com fontes do UOL, o problema foi resolvido rapidamente, mas os pilotos precisavam aguardar o consumo de combustível para o retorno do avião ao aeroporto da decolagem.

Seria necessário, no entanto, cerca de duas a duas horas e meia no ar antes de poder pousar. Há, ao todo, 16 pessoas a bordo.

A equipe mantém contato com o Palácio do Planalto por mensagem, e estão todos tranquilos e esperando pouso.

Lula visitou a cidade do México para posse de Claudia Sheinbaum como presidente do país. Na última semana, o presidente visitou Nova York, nos EUA, para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

