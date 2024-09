Montagem Boulos, Marçal e Ricardo Nunes seguem nas primeiras colocações





Pesquisa realizada pelo AtlasIntel , divulgada nesta segunda-feira (30), mostra Guilherme Boulos (PSOL) em primeiro lugar e Pablo Marçal (PRTB) na vice-liderança. Ricardo Nunes (MDB) ocupa a terceira colocação, distanciando-se do ex-coach na corrida para o segundo turno. No entanto, quando considerada a margem de erro, Boulos está empatado com Marçal, que está empatado com Nunes.

Com a proximidade das eleições, a 6 dias do pleito, Boulos oscilou de 28,3% para 29,4% na comparação com o levantamento da semana anterior. Já Marçal saltou de 20,9% para 25,4%. Ricardo Nunes oscilou positivamente dentro da margem de erro, saindo de 20,9% para 22,9%.

Outros candidatos também mantiveram suas posições. Tabata Amaral (PSB) saiu de 10,8% para 11,9%, Marina Helena (Novo) passou de 3,8% para 4,2%, enquanto José Luiz Datena (PSDB) caiu de 6,9% para 3,2.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 29 de setembro. Foram entrevistadas 2.190 pessoas acima de 16 anos na capital paulista. A empresa realizou a pesquisa com recursos próprios.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo SP-02567/2024.





Confira os dados completos abaixo:

Guilherme Boulos (PSOL): 29,4% (eram 28,3%)

Pablo Marçal (PRTB): 25,4% (eram 20,9%)

Ricardo Nunes (MDB): 22,9% (eram 20,9%)

Tabata Amaral (PSB): 11,9% (eram 10,8%)

Marina Helena (Novo): 4,2% (eram 3,8%)

José Luiz Datena (PSDB): 3,2% (eram 6,9%)

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,3% (eram 0,1%)

João Pimenta (PCO): 0,1% (eram 0,1%)

Ricardo Senese (UP): 0,1% (eram 0,1%)

Não sei: 2,1% (eram 5,8%)

Branco/Nulo: 0,4% (eram 2,2%)

