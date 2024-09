Montagem Atlas simulou vários cenários do segundo turno em São Paulo





Uma pesquisa realizada pelo AtlasIntel , divulgada nesta segunda-feira (30), apresentou cenários do segundo turno para a eleição municipal em São Paulo . No levantamento, foram simulados seis possíveis disputas entre os candidatos Tabata Amaral (PSB), Pablo Marçal (PRTB), Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB).

O atual prefeito venceria tanto Boulos quanto Marçal em um eventual segundo turno. Veja os cenários:

No primeiro cenário, Tabata lidera com 56% das intenções de voto contra 38% de Pablo Marçal. No segundo, Boulos aparece à frente com 48%, enquanto o ex-coach tem 40%.

Já no terceiro cenário, Ricardo Nunes lidera com 48%, e Guilherme Boulos tem 37%. No quarto, o prefeito de São Paulo tem 46%, contra 30% de Marçal.

Em um confronto direto entre Tabata Amaral e Ricardo Nunes, o quinto cenário aponta a deputada federal com 44% e Nunes com 42%, configurando uma disputa acirrada.

No último cenário, Guilherme Boulos tem 37% das intenções de voto, enquanto Tabata Amaral aparece com 35%.





A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 29 de setembro, com 2.190 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo.

O levantamento foi custeado pela própria empresa, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-02567/2024.

Veja os dados abaixo:

Tabata Amaral 56% x 38% Pablo Marçal

Guilherme Boulos 48% x 40% Pablo Marçal

Ricardo Nunes 48% x 37% Guilherme Boulos

Ricardo Nunes 46% x 30% Pablo Marçal

Tabata Amaral 44% x 42% Ricardo Nunes

Guilherme Boulos 37% x 35% Tabata Amaral

