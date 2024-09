Divulgação Newton Lima está à frente dos oponentes

Newton Lima (PT) lidera numericamente as intenções de voto para a prefeitura de São Carlos (SP) com 38,14%, de acordo com pesquisa Statsol encomendada pelo portal iG e divulgada neste domingo (29).

Netto Donato (PP) aparece em segundo lugar, com 35,72% das intenções de voto.

O terceiro oponente, Mario Casale (Novo), aparece bem atrás na corrida, com 5,81% das intenções de voto. 11,42% dos entrevistados disseram que votarão branco ou nulo nas eleições de 6 de outubro, enquanto 8,91% não sabem ou não responderam.

Newton Lima também lidera na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. Confira os resultados neste cenário:

Newton Lima - 32,43%

Netto Donato - 27,49%

Mario Casale - 2,03%

Airton Garcia (PP, atual prefeito, não está concorrendo) - 0,39%

Não sabem ou não responderam - 24,88%

Branco ou nulo - 12,78%

Como São Carlos tem menos de 200 mil eleitores, a cidade não tem segundo turno.





A pesquisa

O levantamento entrevistou 1.050 eleitores de São Carlos entre os dias 24 e 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-00960/2024.