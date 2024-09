FABIO Macaé é conhecida por sua luta pela igualdade racial





A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo , de 59 anos, será empossada nesta sexta-feira (27), a partir das 11h. A cerimônia ocorrerá no Palácio do Planalto e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Macaé foi nomeada em 11 de setembro após Silvio Almeida ser demitido da pasta por acusações de assédio moral e sexual. A professora tem cuidado desde então do ministério que articula políticas públicas pelos direitos fundamentais dos brasileiros.



Além da ministra e Lula, a solenidade terá a presença de várias autoridades de governo e sociedade civil. Haverá transmissão ao vivo pelo CanalGov e pelo YouTube do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Macaé tem uma trajetória consolidada na área educacional, tendo sido Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais entre 2015 e 2018 e Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte de 2005 a 2012, sendo a primeira mulher negra a ocupar esse cargo.

Entre 2013 e 2014, integrou a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação durante o governo Dilma Rousseff (PT).





Com formação em pedagogia, ela tem ampla experiência na implementação de políticas voltadas para a educação de grupos historicamente marginalizados, como comunidades quilombolas e indígenas.

Além de sua atuação na área educacional, Macaé é conhecida por sua luta pela igualdade racial, sendo uma das principais vozes em políticas educacionais que visam combater o racismo e promover a inclusão social.

Em 2020, foi eleita vereadora em Belo Horizonte com quase 6 mil votos, e em 2022 foi eleita deputada estadual por Minas Gerais com mais de 50 mil votos.

