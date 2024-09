Reprodução Luzia Cantal era responsável por receber e acompanhar denúncias





Macaé Evaristo, Ministra dos Direitos Humanos, exonerou nesta segunda-feira (23) a ouvidora da pasta, Luzia Cantal. A decisão vem alguns dias depois da demissão de Cláudio Vieira da Silva, secretário da Criança e do Adolescente, por denúncias de assédio moral contra funcionários do Ministério.

Uma das responsabilidades de Luzia dentro da pasta era "receber, examinar, encaminhar, acompanhar e prestar informações aos cidadãos acerca de denúncias e reclamações sobre violações de direitos humanos e da família". As informações são do jornal O Globo.

A ex-ouvidora é advogada e fazia parte do grupo Prerrô, formado por diversos juristas aliados ao PT.

Envolvimento com Silvio Almeida

Cantal também era uma auxiliar de Silvio Almeida. Silvio também foi demitido há pouco após acusações de assédio sexual contra Anielle Franco, ministra de Igualdade Racial. A denúncia foi em 5 de setembro pela organização Me Too Brasil, que faz denúncia de crimes do tipo.





“A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico”, disse a ONG na ocasião, em um comunicado à imprensa.

Silvio negou as acusações: “Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país".

