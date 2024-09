Reprodução/Youtube Marçal e Nunes se enfrentaram antes do debate





Os candidatos Pablo Marçal (PRTB-SP) e Ricardo Nunes (MDB-SP) discutiram nos bastidores do debate do Flow News nesta segunda-feira (23). A cena não foi exibida pelo canal do YouTube, mas o apresentador Igor 3K revelou a confusão e o empresário confirmou ao ser entrevistado no pré-debate.

“Acabei de falar com o Nunes ali. Chamei de tchutchuca do PCC. Vou prender ele ano que vem. Bananinha, vou te colocar na cadeia. Recebeu dinheiro da merenda das escolas, colocou na conta da sua filha e esposa e, se eu estiver errado, te indenizo sem processo. Mas vou te colocar na cadeia”, contou Marçal.

O empresário também acusou Nunes de ser “abortista”, defender pautas de esquerda e ter um grupo de secretários de “extrema-esquerda”. Antes de ir para o espaço do debate, ele garantiu que seu comportamento no evento dependeria das atitudes dos seus concorrentes.





Boulos e Tabata criticam confusão

Tabata Amaral (PSB-SP) conversou com Igor 3K antes do debate e criticou a briga entre seus dois adversários. Ela defendeu a necessidade de ter um encontro para discutir propostas, mas lamentou que Nunes e Marçal já iniciaram a noite discutindo.

“Vim para cá mais otimista, mas cheguei e já vi o Ricardo Nunes e o Marçal batendo boca, se xingando, se agredindo. Minha esperança foi para o beleléu”, relatou.

Na sequência, Guilherme Boulos (PSOL-SP) entrou no estúdio e demonstrou entusiasmo com o debate. No entanto, ele pontuou que seus adversários tiveram uma forte discussão nos bastidores.

“Hoje eu acho que será um debate de propostas, mas já vi o Marçal e o Ricardo Nunes batendo boca ali na porta. Espero que os dois meninos se controlem”, declarou.

