Marçal, Boulos e Nunes são os nomes mais prováveis de ir para segundo turno de eleições, mostram pesquisas

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (20) aponta Ricardo Nunes (MDB) liderando a disputa pela Prefeitura de São Paulo com 26,8% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 23,7%. Pela margem de erro, que é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados. Veja o cenário na pesquisa anterior .

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) aparece em terceiro lugar, com os mesmos 21% da última pesquisa. Na sequência, estão Tabata Amaral (PSB) com 8,3%, José Luiz Datena (PSDB) com 7,0% e Marina Helena (Novo) com 1,9%.

Altino Prazeres (PSTU) e Bebeto Haddad (DC) têm 0,1% cada. Já João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) não pontuaram.

Os eleitores que declaram a intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum candidato são 6,2% e os indecisos são 4,8%.

Veja todos os números:

Ricardo Nunes (MDB): 26,8% (25,1% em 13 de setembro)

Guilherme Boulos (PSOL): 23,7% (24,7% em 13 de setembro)

Pablo Marçal (PRTB): 21,0% (21,0% em 13 de setembro)

Tabata Amaral (PSB): 8,3% (7,9% em 13 de setembro)

José Luiz Datena (PSDB): 7,0% (7,1% em 13 de setembro)

Marina Helena (Novo): 1,9% (2,1% em 13 de setembro)

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,1% ( 0,2% em 13 de setembro)

Bebeto Haddad (DC): 0,1% (0,3% em 13 de setembro)

João Pimenta (PCO): 0,0% (0,5% em 13 de setembro)

Ricardo Senese (UP): 0,0% (0,3% em 13 de setembro)

Não sabe/Não respondeu: 4,8% ( 4,5% em 13 de setembro)

Nenhum/Branco/Nulo: 6,2% (6,5% em 13 de setembro)

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, a pesquisa aponta Nunes eleito na disputa contra Boulos (50,1% contra 32,1%) e Marçal (52,3% ante 27,4%).

Na disputa entre o psolista e o influenciador, Boulos aparece vitorioso (43,6% ante 37,9%).

Levantamento Paraná Pesquisas

A pesquisa entrevistou presencialmente 1.500 eleitores de São Paulo entre 16 e 19 de setembro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03057/2024, com um nível de confiança de 95%.

