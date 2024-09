Reprodução Candidato Pablo Marçal (PRTB) em debate

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) é o mais rejeitado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (20). Após levar a " cadeirada " do adversário José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura no último domingo (15), a rejeição do ex-coach subiu 5,4 pontos e atingiu 37,9%.

O segundo candidato mais rejeitado é o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que tem 34,8% de rejeição. Datena ocupa o terceiro lugar, rejeitado por 22,6%.

Em seguida, aparecem Ricardo Nunes (MDB), com 10,1% de rejeição; Tabata Amaral (PSB), com 9,1%; João Pimenta (PCO), com 7,3%; Marina Helena (Novo), com 6,9%; Bebeto Haddad (DC), com 6,6%; Altino Prazeres (PSTU), com 5,9%; e Ricardo Senese (UP), 5,5%.

Veja todos os índices de rejeição:

Pablo Marçal (PRTB): 37,9%

Guilherme Boulos (PSOL): 34,8%

José Luiz Datena (PSDB): 22,6%

Ricardo Nunes (MDB): 10,1%

Tabata Amaral (PSB): 9,1%

João Pimenta (PCO): 7,3%

Marina Helena (Novo), com 6,9%

Bebeto Haddad (DC): 6,6%

Altino Prazeres (PSTU): 5,9%

Ricardo Senese (UP): 5,5%

Levantamento Paraná Pesquisas

A pesquisa entrevistou pessoalmente 1.500 eleitores entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para cima e para baixo e o grau de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03057/2024.

