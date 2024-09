Pedro Morani Mário Gomes recebeu ordem de despejo





Mário Gomes (Republicanos-RJ), que concorre ao cargo de vereador no Rio de Janeiro , protestou nesta sexta-feira (20) após ser obrigado a deixar o imóvel onde morava, na Praia da Joatinga. Ele pediu votos aos seus seguidores para “acabar com essas injustiças”.

A Polícia e oficiais de Justiça cumpriram a ordem de despejo, relacionada ao leilão da mansão para pagamento de dívidas trabalhistas. O ator, ao lado da família, realizou um 'panelaço' na varanda da residência.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Em uma publicação no Instagram, Gomes expressou sua frustração: "Agora é definitivo, a polícia chegou! Estamos saindo do nosso lar", lamentou.

A mansão foi leiloada para cobrir dívidas trabalhistas de uma antiga confecção que o ator administrava no Paraná. Avaliada em R$ 20 milhões, a casa foi arrematada por R$ 720 mil.





Mário Gomes pediu apoio

Mário Gomes e sua família moravam na residência desde 2002. O ator destacou que a situação é difícil, mas que pretende seguir adiante, focado em sua campanha para vereador no Rio de Janeiro.

"Aqui é o lugar que a gente arrumou para tocar as coisas... meu maior avião não caiu, foi uma trombada, uma trombada de caminhão. Mas a gente está vivo e vamos manter o sistema imunológico equilibrado, que é o mais importante. E agora chega de tristeza... vamos trabalhar pelo Brasil e acabar com essas injustiças", disse o artista, pedindo apoio para sua candidatura no dia 6 de outubro.

Mário Gomes ganhou destaque na televisão nos anos 1980, com papéis de galã em novelas da Rede Globo. Nos últimos anos, ele também enfrentou um câncer de próstata e agora se dedica à política.

Veja o vídeo:







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.