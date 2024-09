Agência Brasil O STF reforça que a liberação do X não aconteceu, e reforça que suspensão segue em vigor

Uma atualização do X liberou a plataforma para diversos perfis brasileiros . Provedores de internet responsáveis por bloquear o Twitter no Brasil explicaram que, com a atualização, houve espécie de “obstáculos” para bloqueios.

Assim, fica mais difícil seguir as determinações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender a rede social em todos os provedores de internet do Brasil.

Basílio Rodríguez Perez, conselheiro da ABRINT (que Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações), explicou a’O Globo que “o X passou a funcionar com um novo software, que não está mais usando os IPs da rede social, mas da Cloudflare. Não é uma coisa simples de bloquear. Eles fizeram uma modificação para tornar o bloqueio muito mais difícil. Os provedores não têm o que fazer. Vamos aguardar a definição oficial sobre como proceder.”

Como funciona mudança de Proxy?

Como explicou, o serviço escolhido passa a usar uma espécie de “escudo” para impedir os servidores de bloquear acessos. O tráfego passa a fluir por novas rotas, o que gera diversos obstáculos para bloqueio de acesso. Em outras palavras: o IP (Protocolo de Internet) passa a ser o da empresa Cloudfare, e esta usa proxy reverso (ou servidor intermediário). Normalmente, isso é usado para segurança em bancos e sites diversos.

Assim, o IP da Cloudfare acaba mascarando o IP original do servidor. Normalmente, isso é usado para evitar ataques por rastreio de IP.

E, embora seja possível bloquear o Cloudfare, isso afetaria diversos "serviços legítimos e necessários" que usam a empresa, como bancos.

Provedoras tentam seguir STF

Diversas provedoras entraram em contato com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para buscar maneiras de seguir as determinações do STF e bloquear o Twitter.

O STF, por sua vez, explicou a liberação de acessos a uma "instabilidade no bloqueio da plataforma". Garante, ainda, que a ordem de suspensão ainda está em vigor.

