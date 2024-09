Agência Brasil Dino determina medidas de combate às queimadas





Nesta terça-feira (10), o ministro Flávio Dino , do Supremo Tribunal Federal , classificou os incêndios na Amazônia e no Pantanal como uma "autêntica pandemia de incêndios florestais " e exigiu que o governo amplie o efetivo de combate às chamas em cinco dias.

Durante uma audiência no STF para avaliar o cumprimento de uma decisão da Corte, que obrigava o governo a apresentar planos para a prevenção e combate aos incêndios, o magistrado afirmou que não se pode normalizar a situação e que a gravidade dos incêndios, que afetam 60% do território nacional, precisa ser reconhecida.

Dino expressou preocupação com a dimensão dos incêndios no país e solicitou ações urgentes. Ele comparou a situação atual com a necessidade de respostas coordenadas durante a crise da COVID-19 e as recentes cheias no Rio Grande do Sul, destacando os impactos severos dos incêndios na saúde humana, no meio ambiente e na economia.





Flávio Dino cobrou plano

Durante a audiência, o ministro questionou a Advocacia-Geral da União sobre os planos para combater as queimadas. O governo detalhou as medidas que estão sendo tomadas, e em resposta, o magistrado agendou uma reunião com os governadores dos estados afetados para discutir soluções conjuntas.

Entre as ações exigidas estão a convocação imediata de mais bombeiros, investigação de incêndios criminosos, criação de um plano de ação emergencial para 2025, aumento do número de aeronaves para o combate às chamas, implementação do Plano Amazônia: Segurança e Soberania, e o reforço da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na região.

