Cida Gonçalves/Instagram Anielle Franco (esq.) e Cida Gonçalves (dir.) em fotografia publicada nas redes sociais da ministra das Mulheres

Nesta sexta-feira (6), a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, expressou seu apoio à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, em meio as denúncias de assédio contra Silvio Almeida.

Em uma postagem nas redes sociais, Gonçalves compartilhou uma foto ao lado de Franco, acompanhada da seguinte mensagem: “Minha solidariedade e apoio a você, minha amiga e colega de Esplanada, neste difícil momento.”

Anielle Franco é mencionada como uma das vítimas nas recentes acusações de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos. Franco ainda não fez um pronunciamento público sobre as alegações. Por outro lado, Silvio Almeida refuta as denúncias, registradas pela organização "Me Too Brasil."

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Na sequência das acusações, Almeida foi convocado na noite de quinta-feira para prestar esclarecimentos tanto à Controladoria-Geral da União (CGU) quanto à Advocacia-Geral da União (AGU).





Além disso, a Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir um procedimento investigativo por iniciativa própria. A Polícia Federal (PF) também anunciou a abertura de uma investigação para apurar as alegações.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.