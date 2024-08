IG Último Segundo Página do X, ao ser acessada às 07h30 deste sábado (31)

A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, apresentou instabilidade tanto em conexões Wi-Fi quanto em redes 5G na madrugada deste sábado (31), indicando que havia sido suspensa. Usuários de operadoras como Vivo, Claro e Oi relataram problemas de acesso desde o início da madrugada.

A suspensão da plataforma foi ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na sexta-feira (30), e permanecerá em vigor até que a rede social cumpra as ordens judiciais, pague as multas pendentes e designe um representante legal no Brasil.

Conforme o site Downdetector, que monitora interrupções em serviços online, o X registrou um pico de reclamações de usuários que não conseguiram acessar a plataforma por volta das 0h10.





Como funciona a suspensão?

A suspensão não foi imediata, já que o bloqueio é realizado pelas operadoras de internet, que impedem o acesso dos clientes aos servidores da rede social, tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo.

Para os usuários que perderam o acesso, o aplicativo no celular ainda exibe o layout do X, mas as postagens e perfis não são carregados. No computador ou navegador, a mensagem "não é possível acessar esse site" é exibida.

Às 3h46, no horário de Brasília, Elon Musk, o bilionário sul-africano que adquiriu a rede social em 2022, utilizou o X para declarar que, no domingo (1º), irá publicar o que chamou de "longa lista de crimes" do ministro do STF.

"Obviamente, ele não precisa obedecer às leis dos EUA, mas precisa obedecer às leis do seu próprio país. Ele é um ditador e uma fraude, não um juiz", afirmou Musk durante a madrugada.

