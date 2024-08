Reprodução 'Foi só um susto. Estou bem', declarou Marçal

O candidato Pablo Marçal (PRTB) registrou um boletim de ocorrência na última sexta-feira (30) após um tumulto durante uma caminhada na zona leste de São Paulo. "Foi só um susto. Estou bem", declarou Marçal à coluna de Raquel Landim, do UOL.

O candidato relatou que seus auxiliares notaram a aproximação de um homem supostamente armado, que fugiu ao ser notado pelos seguranças. A confusão aconteceu no bairro Vila Formosa.

A equipe de campanha disponibilizou um vídeo que mostraria o indivíduo escapando em um veículo. Segundo a Polícia Militar, não houve registros de disparos ou feridos.

"A Polícia Militar foi chamada na tarde desta sexta-feira para atender uma ocorrência de atitude suspeita na zona leste da capital paulista. Segundo os denunciantes, uma pessoa supostamente armada fugiu em um carro após ser avistada pelos seguranças. Não houve disparos, tampouco feridos. A PM está realizando buscas pelo veículo mencionado", afirmou a corporação em nota.





A Polícia Civil informou à reportagem que investigará o caso. Em postagem no Instagram, Carolina Iara, candidata à vereadora pelo PSOL, afirmou estar sendo incorretamente associada ao incidente.

Ela disse que estava no local e que tentou entregar a Marçal um isopor, que simbolizaria um "meme" de "candidato mais mentiroso da eleição". Carolina alega que foi perseguida após a tentativa de entrega.

