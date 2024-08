Wilson Dias/Agência Brasil Na decisão, o juiz destacou que o vídeo em questão parece ser 'fruto de manipulação'

O juiz da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, Rodrigo Marzola Colombini, concedeu uma liminar a favor de Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, determinando a suspensão de um vídeo publicado no TikTok.

O conteúdo, que está no perfil @capitao.jairbolsonaro, aparenta ser um deepfake, mostrando o ex-presidente Jair Bolsonaro em um suposto apoio ao candidato Pablo Marçal.

Na decisão, o juiz destacou que o vídeo em questão parece ser "fruto de manipulação" e possivelmente falso, uma vez que "é de conhecimento público que o ex-presidente Bolsonaro forneceu apoio político ao candidato da coligação autora."





O processo, que corre sob o número 0600205-05.2024.6.26.0002, faz parte de uma série de ações judiciais em torno de conteúdos digitais e possíveis deepfakes que estão surgindo nas redes sociais durante o período eleitoral.



