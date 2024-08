Reprodução Trecho de rodovia interditado em novembro de 2022

A Polícia Federal cumpre na manhã de quarta-feira (21) quatro mandados de busca e apreensão contra empresários e influenciadores digitais em Santarém (PA). Os alvos são acusados de terem bloqueado uma rodovia e incitado crimes após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022 .

A Operação Defesa da PF visa desarticular uma organização criminosa que promovia a execução de crimes contra as instituições constitucionais do Brasil por meio das redes sociais e aplicativos de mensagens.

As investigações tiveram início após a interdição da rodovia BR-163, no Pará, em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC) do Exército. O bloqueio ocorreu em razão da insatisfação dos manifestantes com o resultado da eleição presidencial na qual Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado.

A investigação da Polícia Federal revela que, entre os manifestantes, existia um grupo estruturado com funções específicas para financiar, executar e promover ideias que questionavam a legitimidade do resultado das eleições.

O inquérito conduzido pela PF no Pará também revela que esse grupo cometia crimes com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito e estimular as Forças Armadas a destruir o Estado Democrático de Direito.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.