Montagem/Reprodução Boulos, Nunes, Tabata, Marçal e Datena são candidatos à Prefeitura de São Paulo

Na primeira pesquisa AtlasIntel após os debates entre os candidatos para a Prefeitura de São Paulo , , divulgada nesta quarta-feira (21), Pablo Marçal (PRTB) foi quem mais cresceu, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) tiveram quedas. Tabata Amaral (PSB) e Datena (PSDB) ficaram estáveis.

Segundo a pesquisa, os candidatos aparecem com as seguintes intenções de votos:

Guilherme Boulos: 28,5%

Ricardo Nunes: 21,8%

Pablo Marçal: 16,3%

Tabata Amaral: 12%

Datena: 9,5%

Marina Helena: 4,3%

Brancos ou nulos: 6,2%

Não souberam responder: 0,9%

Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, Tabata e Datena estão tecnicamente empatados.

Altino, do PSTU, registrou 0,3% das intenções de voto, enquanto Ricardo Senese, da UP, obteve 0,2%. João Pimenta, do PCO, não obteve nenhum ponto.

Bebeto Haddad, do DC, cuja candidatura foi anunciada no mesmo dia da pesquisa, não foi listado como opção de voto.

Segundo a pesquisa, Pablo Marçal foi o único candidato a registrar crescimento desde a última pesquisa da AtlasIntel, divulgada em 8 de agosto. No levantamento anterior, o empresário tinha 11,4% das intenções de voto, o que representa um aumento de 4,9 pontos percentuais.

Durante o mesmo período, Guilherme Boulos, que tinha 32,7%, sofreu uma queda de 4,2 pontos percentuais, enquanto Ricardo Nunes, antes com 24,9%, caiu 3,1 pontos.

Tabata Amaral apresentou um crescimento, mas dentro da margem de erro, subindo de 11,2% para 12%. Da mesma forma, Datena teve uma variação pequena, passando de 9,4% para 9,5% ao longo do mês.

Segundo turno

A pesquisa também realizou seis simulações de segundo turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Caso o segundo pleito fosse entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o atual prefeito teria uma vantagem de 4,1 pontos percentuais sobre o candidato do PSOL: Nunes alcançaria 40,9% e Boulos, 36,8%. Nessa situação, 18% dos entrevistados votariam em branco ou nulo, e 4,4% não souberam responder.

Se o segundo turno fosse entre Ricardo Nunes e Datena, o atual prefeito venceria o jornalista com 40,8% dos votos contra 28,7%. Essa é a maior margem de vantagem entre todas as simulações de segundo turno realizadas na pesquisa. Nesse cenário, 27,2% votariam em branco ou nulo, e 3,3% não souberam responder.

Em uma disputa entre Nunes e Tabata Amaral, há um empate técnico, embora Tabata tenha uma leve vantagem numérica: a deputada federal teria 38,8% e o prefeito, 38,5%. Entre os dois, 20,6% dos eleitores optariam por votos em branco ou nulos, e 2% não souberam responder.

Se o segundo turno fosse entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, Boulos obteria 38,4% das intenções de voto, enquanto Marçal ficaria com 35,4%. Apesar da vantagem numérica para Boulos, a diferença está dentro da margem de erro, resultando em um empate técnico. Nesse cenário, 24,2% votariam em branco ou nulo e 2% não souberam responder.

Boulos também está tecnicamente empatado em um segundo turno contra Tabata Amaral: o candidato do PSOL tem 29,8% das intenções de voto e a pessebista, 29,1%. Neste cenário, 38,3% dos eleitores optariam por votos em branco ou nulos, e 2,7% não souberam responder.

A maior vantagem numérica para Guilherme Boulos em um segundo turno seria contra Datena: O candidato do PSOL teria 35,6% das preferências, enquanto o tucano ficaria com 27,5%. Nesse cenário, 34,4% dos entrevistados votariam em branco ou nulo e 2,5% não souberam responder.

A pesquisa escutou 1.803 paulistanos de 16 anos ou mais entre os 15 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a identificação SP-02504/2024.

