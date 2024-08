Reprodução/BandNews Pablo Marçal durante debate de candidatos à Prefeitura de São Paulo

Especialistas afirmam que estratégia de Pablo Marçal (PRTB) , candidato à Prefeitura de São Paulo , podem beneficiar os adversários . As eleições acontecem no dia 2 de outubro.

Marçal pensa em viralizar nas redes e financiar seguidores que replicam seus conteúdos, contudo, ele acaba pautando a agenda da campanha eleitoral e fazendo com que os outros candidatos pensem em maneiras de evitar cair nas armadilhas do empresário.

Nas buscas no Google pelos nomes dos candidatos à prefeitura de São Paulo revela que, apesar da significativa vantagem de Marçal em termos de seguidores e engajamento nas redes sociais, o interesse geral por ele não é muito maior do que o pelos demais candidatos, exceto durante e após os debates, segundo informações do UOL.

Efeito debate

Nesses momentos, a busca por Marçal pode aumentar até 100 vezes. Embora as pesquisas sobre seus adversários também subam, o aumento no interesse por Marçal é de três a cinco vezes mais expressivo, segundo o UOL. Essa crescente ocorre devido às ações provocativas do candidato do PRTB durante os debates.

No debate de quarta-feira (14), promovido pelo jornal Estado de S.Paulo e pelo portal Terra na FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), Marçal causou alvoroço ao desafiar Guilherme Boulos (PSOL), afirmando que iria "exorcizá-lo" com uma carteira de trabalho. Boulos tentou desviar o documento, enquanto a equipe de Marçal filmou a reação e publicou o vídeo nas redes sociais, que rapidamente se tornou viral.

Essa cena foi o ponto alto do debate, mas mesmo fora dos holofotes, Marçal encontrava maneiras de atrair atenção para si. Por exemplo, ele virou sua cadeira de costas para o púlpito enquanto Boulos e Tabata Amaral (PSB) discutiam suas propostas.

No entanto, a estratégia de Marçal tem um efeito colateral inesperado. Ao confrontar seus adversários de forma agressiva, ele acaba gerando mais interesse também por esses concorrentes, como ocorreu primeiro com Tabata e de forma mais acentuada com Boulos.

Embora a estratégia possa aumentar a visibilidade dos adversários de forma negativa, também pode despertar a curiosidade dos eleitores e potencialmente beneficiá-los.

Ainda, pesquisas qualitativas realizadas durante os debates mostraram uma forte rejeição às atitudes de Marçal, especialmente entre eleitores do sexo feminino e aqueles de classe mais baixa, segundo informações do UOL.

