Reprodução/redes sociais Homem é ataco por vaca após tentativa de abuso do animal

Um homem tentou abusar de uma vaca amarrada em uma árvore na Tailândia mas acabou sendo “chifrado” pelo animal.

O crime aconteceu em Surat Thani, na quinta-feira (15). O homem não conseguiu se desvencilhar do animal e precisou de ajuda da polícia.

O homem é russo, chama-se Evgenii Kuvshinov e tem 26 anos. Ele não é dono do animal e nem da propriedade. A polícia acredita que ele estava drogado ou alcoolizado.





Ao The Tiger, uma testemunha afirmou que ele precisou parar no local após o pneu dele curar. Ele entrou no mato em volta e tirou a roupa.

A equipe de resgate disse acreditar que russo estivesse sob a influência de drogas ou álcool.

Os policiais acabaram precisando chamar o dono da vaca, que conseguiu acalmar o animal e afastá-lo do homem.

Evgenii precisou ir ao hospital tratar ferimentos e deve passar por avaliação psicológica.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp