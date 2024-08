Reprodução Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, estava foragido desde o dia 18 de julho

A Polícia Federal prendeu o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque , de 69 anos, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, neste sábado (17). Ele foi condenado a 39 anos de prisão e estava foragido desde o dia 18 de julho, quando a Justiça Federal de Curitiba expediu o mandado de prisão dele.

Duque foi procurado em Curitiba, mas foi encontrado em casa no bairro Niterói (RJ), após o cruzamento de informações de inteligência do Núcleo de Capturas da PF no Rio de Janeiro.

O ex-diretor estava em liberdade há mais de quatro anos, desde março de 2020. Naquela época, ele retornou de avião do Paraná para o Rio de Janeiro, onde residia. Além disso, em abril de 2023, ele já havia sido liberado até mesmo do uso de tornozeleira eletrônica.

Condenação

Duque foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato , segundo informações do Blog da Julia Duailibi.

O ex-diretor de serviços da Petrobras foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça, segundo a PF.





Veja as outras condenações de Renato Duque na Lava Jato:



setembro de 2015: 20 anos e 8 meses por corrupção e lavagem de dinheiro;

março de 2016: 20 anos, 3 meses e 10 dias por corrupção e lavagem de dinheiro;

maio de 2016: 10 anos por corrupção;

março de 2017: 6 anos e 8 meses por corrupção;

junho de 2017: 5 anos e 4 meses por corrupção;

agosto de 2017: 10 anos por corrupção;

maio de 2018: 2 anos e 8 meses por corrupção;

novembro de 2018: 3 anos e 4 meses por corrupção;

fevereiro de 2020: 6 anos, 6 meses e 10 dias por corrupção e lavagem de dinheiro;

julho de 2020: 3 anos e 11 meses por corrupção;

fevereiro de 2021: 3 anos, 7 meses e 22 dias por lavagem de dinheiro;

abril de 2021: 3 anos, 6 meses e 23 dias por lavagem de dinheiro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.