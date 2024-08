Agência Brasil Lula entrega 253 casas e se compromete com prevenção a enchente no Sul





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (16) que o governo federal vai entregar casas de qualidade para os moradores do Rio Grande do Sul. A declaração foi feita durante a inauguração de uma obra viária em São Leopoldo (RS), sendo esta a quinta visita de Lula ao estado gaúcho desde a tragédia das inundações ocorridas em maio.

Sobre as ações do governo para ajudar os gaúchos afetados pelas chuvas, Lula disse: “A gente não pode construir casa do dia para a noite. Tem que fazer levantamento de terreno para a gente poder não construir casa num lugar que vai dar enchente outra vez. A gente vai ter que contratar empresa.”

O presidente também mencionou seu esforço em encontrar o modelo de casa mais apropriado: “Só pra vocês terem uma ideia, eu já pesquisei casa chinesa, casa sueca, porque eu quero encontrar um modelo de casa que seja mais rápido, mas que seja de qualidade. Porque a gente não quer fazer uma tapera para o nosso povo, não. A gente não quer fazer casa de 15 metros quadrados. A gente quer fazer casa que dê dignidade e respeito ao povo.”

Em maio, o governo federal anunciou a compra de casas para famílias prejudicadas pelas chuvas. Na manhã de hoje, Lula entregou 365 habitações do programa Minha Casa, Minha Vida para 112 famílias atingidas e assinou programas adicionais para fornecer mais residências para os afetados pelas enchentes.





Lula rebate críticas

Lula foi criticado por jornalistas e políticos do Rio Grande do Sul por uma suposta demora na entrega das casas. Ele respondeu: “Não se faz casa em uma semana, não é casa de papel.” O presidente garantiu: “Vou garantir que todas as pessoas que perderam casa vão ganhar uma do Minha Casa, Minha Vida.”

Ele também destacou a importância de agilizar o processo: “Se tiver casa para vender, a Caixa Econômica vai comprar para a gente poder dar casa de até R$ 200 mil para as pessoas.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp