Alan Santos e Ricardo Stuckert/PR PT e PL estão no mesmo palanque de candidatos a prefeito em 85 cidades no país

O PT , do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL , de Jair Bolsonaro , apoiam os mesmos candidatos nas eleições de 85 municípios até o momento, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A 'união improvável' aconteceu devido ao fato do PT, PCdoB e PV estão juntos na federação partidária Federação Brasil da Esperança desde 2022. Esses partidos, por tabela, também fazem parte de federações partidárias com o PL nesses municípios.

Como candidatos ainda podem ser substituídos até dia 16 de setembro, o cenário pode mudar.

O estado com mais candidaturas apoiadas pelas duas legendas é o Maranhão, com 22 candidatos cujas campanhas são endossadas pelo PT e pelo PL.

São Paulo, governado pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o segundo estado, com 12 candidatos com apoio de PT e PL.

O coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV EAESP, Marco Antônio Carvalho Teixeira, explica que a rivalidade entre as legendas pouco interessam em eleições locais.

"Em eleições municipais, principalmente em cidades menores, a relação de confiança se dá mais pela personalidade do que pela ideologia do candidato", disse ao g1.

O que dizem os partidos

A presidência nacional do PL tem uma resolução que proíbe a formação de coligações regionais com a Federação Brasil da Esperança, que inclui o PT, e a federação PSOL-Rede, além de "demais agremiações partidárias de espectro político à esquerda".

De acordo com a resolução, a participação nessas coligações estaria sujeita a "medidas disciplinares previstas no Código de Ética partidário".

O partido, no entanto, não se manifestou sobre as "alianças" regionais com o PT nas eleições de 2024.

Do outro lado, o PT afirma que o único veto, decidido pelo diretório nacional petista, é para candidatos identificados com o bolsonarismo, independentemente do partido. A regra só deixa de valer para cidades com mais de 100 mil habitantes.

