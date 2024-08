Reprodução Axel Kicillof busca se viabilizar como candidato à presidência da Argentina





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá nesta terça-feira (13) com Axel Kicillof , governador da província de Buenos Aires, considerado o principal opositor do presidente argentino Javier Milei . O encontro ocorrerá às 11h, no Palácio do Planalto, e terá como pauta principal o clima de tensão entre Brasil e Argentina , além da exploração de gás na região de Vaca Muerta.

A relação entre Lula e Milei tem sido marcada por desentendimentos, com o presidente argentino fazendo duras críticas ao petista, especialmente após o apoio do líder brasileiro ao candidato Sérgio Massa, que recebeu o respaldo dos ex-presidentes Alberto Fernández e Cristina Kirchner na última eleição argentina.

Além da reunião com Lula, Kicillof também terá encontros com outros membros do governo brasileiro.

O governador de Buenos Aires se reunirá com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP). O chanceler Mauro Vieira também está na agenda de conversas do governador argentino.





Quem é Axel Kicillof?

Axel Kicillof, que já foi ministro no governo de Cristina Kirchner, foi reeleito governador de Buenos Aires em primeiro turno no ano passado e é visto como o principal nome dos peronistas para desafiar Milei nas próximas eleições presidenciais na Argentina.

Sua visita ao Brasil tem como objetivo avançar em ações de cooperação econômica, focadas em investimentos e projetos produtivos.

A aproximação entre Lula e Kicillof reforça a oposição do governo brasileiro ao atual presidente argentino e sinaliza um alinhamento com o movimento peronista, que busca retomar o poder na Argentina.

