O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (9) que Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, apresentem esclarecimentos em até 48 horas sobre um "possível descumprimento" da proibição de manterem contato. As informações foram divulgadas pelo portal g1.

Essa ordem judicial faz parte de uma investigação que examina uma suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil. No caso, Bolsonaro, Valdemar, ministros e assessores são investigados pela Polícia Federal sob a acusação de tentar anular as eleições de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A defesa de Bolsonaro, consultada pelo g1, informou que ainda não recebeu notificação formal sobre a decisão de Moraes.





Na decisão, o ministro menciona que reportagens indicam que, "mesmo estando cientes da proibição de manterem contato", Bolsonaro e Valdemar participaram da convenção do MDB no último sábado (3), durante a oficialização da candidatura de Ricardo Nunes à reeleição para a Prefeitura de São Paulo.

O evento foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Além de Bolsonaro, Nunes e Valdemar, também estavam presentes no palco o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michele Bolsonaro, líderes locais e pré-candidatos a vereador do partido.

