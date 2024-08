Henrique Neri Presidente Luiz Inácio Lula da Silva





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma reunião ministerial na última quinta-feira (8), durante a qual pediu aos seus ministros que intensifiquem a articulação política no segundo semestre e fortaleçam o diálogo com suas bancadas no Congresso Nacional.

O petista expressou satisfação com os dados apresentados pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), que indicam uma alta taxa de aprovação do governo nas votações no Legislativo. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT-BA), também comemorou o desempenho da base governista no Congresso.

Apesar dos resultados positivos, Lula enfatizou a necessidade de um compromisso ainda maior dos ministros em manter um diálogo contínuo com deputados e senadores, a fim de evitar crises desnecessárias.

Ele apontou que alguns problemas enfrentados pelo Palácio do Planalto com o Congresso ocorreram devido à falta de comunicação entre os ministérios e os parlamentares.





Lula falou sobre presidentes da Câmara e Senado



Durante a reunião, o presidente elogiou os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), respectivamente, destacando que ambos têm demonstrado abertura para que os projetos do governo avancem.

Contudo, Lula reconheceu que, em determinados momentos, Pacheco e Lira precisam também atender aos interesses dos congressistas. O presidente ressaltou sua crença de que o diálogo é a chave para resolver qualquer impasse.

Ao final do encontro, o petista se mostrou otimista, afirmando que está confiante de que o segundo semestre será ainda melhor que o primeiro, especialmente com a intensificação dos esforços políticos por parte dos ministros.

