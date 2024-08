Reprodução/X/Itamaraty Embaixadora da Nicarágua em Brasília, Fulvia Patricia Castro

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou a expulsão da embaixadora da Nicarágua em Brasília, Fulvia Patricia Castro, nesta quinta-feira (8). As informações são da AFP.

A decisão acontece em resposta à expulsão do embaixador brasileiro Breno Souza da Costa em Manágua pelo governo de Daniel Ortega, noticiada pela imprensa local.

A decisão brasileira de responder à altura foi tomada em uma reunião entre Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ainda nesta quinta.

Segundo o Itamaraty, Breno da Costa deve deixar a Nicarágua ainda hoje. A embaixada da Nicarágua em Brasília disse à TV Globo que Fulvia Matu já havia deixado o Brasil nesta madrugada.

O que houve

A suspeita é que a relação entre os países se deteriorou após a ausência do embaixador brasileiro em um ato de celebração oficial dos 45 anos da Revolução Sandinista, que aconteceram em Manágua em 19 de julho.

Daniel Ortega, que está há 17 anos no poder na Nicarágua, é um ex-guerrilheiro do movimento sandinista, de 1970. Segundo o índice V-DEM, que mede o status das democracias pelo mundo, a Nicarágua é uma autocracia.

