Guilherme Boulos e Ricardo Nunes vivem disputa acirrada em São Paulo





Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8) mostra que a disputa pela prefeitura de São Paulo está acirrada entre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Nunes, que busca a reeleição com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), aparece com 23% das intenções de voto. Boulos, que tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e conta com a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) como vice em sua chapa, segue logo atrás, com 22%.

Outros candidatos também se destacam na pesquisa. José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) estão empatados com 14% das intenções de voto, com o apresentador subindo três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, e o coach avançando quatro pontos.

Tabata Amaral (PSB) mantém 7%, enquanto Marina Helena (Novo) registra 4%. João Pimenta (PCO), que aparecia com 1%, agora tem 2%. Já Altino (PSTU) permanece com 1%, e Ricardo Senese (UP) e Fernando Fantauzzi (DC) não pontuaram na nova pesquisa.

A pesquisa entrevistou 1.092 eleitores em São Paulo entre terça (6) e quarta-feira (7), com uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Encomendada pela Folha de S.Paulo, a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03279/2024.







Confira os índices abaixo em São Paulo



Ricardo Nunes (MDB): 23% (era 24% em julho)

Guilherme Boulos (PSOL): 22% (era 23%)

José Luiz Datena (PSDB): 14% (era 11%)

Pablo Marçal (PRTB): 14% (era 10%)

Tabata Amaral (PSB): 7% (era 7%)

Marina Helena (Novo): 4% (era 5%)

Altino (PSTU): 1% (era 1%)

Ricardo Senese (UP): 0% (era 1%)

João Pimenta (PCO): 2% (era 1%)

Fernando Fantauzzi (DC): 0% (era 1%)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (era 10%)

Não sabem: 3% (era 3%)

Segundo turno e rejeição



Já numa disputa entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o prefeito tem grande vantagem ao contar com 49% das intenções de votos. Já o psolista registrou 36%.



O deputado federal tem a maior rejeição (35%), seguido por Marça (30%), Datena (31%), Nunes (24%), Pimenta (21%), Altino (20%), Tabata (16%), Marina Helena (16%), Fantauzzi (16%) e Senese (12%).

Também há 2% dos entrevistados que votaria em qualquer candidato, enquanto 3% rejeitam todos. Por fim, 5% ainda não sabem.



