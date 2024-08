Agência Brasil Avaliação de Lula é semelhante à de Bolsonaro na mesma altura do mandato

Última pesquisa Datafolha, divulgada na manhã deste sábado (3), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 35% dos brasileiros, reprovado por 33% e visto como regular por 30%. O instituto aponta que o petista registra uma avaliação parecida com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no mesmo período do mandato.

Na mesma época da gestão, Bolsonaro teve aprovação de 37%, reprovação de 34% e era considerado regular por 27%. Quando se leva em conta a margem de erro, o resultado da pesquisa é semelhante aos números que Lula registra atualmente.

Nesse levantamento, realizado de 29 a 31 de julho, Lula registrou:

Ótimo ou Bom: 35%

Ruim ou péssimo: 33%

Regular: 30%

Não sabem: 3%

No de Bolsonaro, feito em 11 e 12 de agosto de 2020, o ex-presidente teve:

Ótimo ou Bom: 37%

Ruim ou péssimo: 34%

Regular: 27%

Não sabem: 1%

Para realizar a pesquisa divulgada neste sábado (3), o Datafolha ouviu 2.040 pessoas, com 16 anos ou mais, em 146 municípios, entre os dias 29 e 31 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.





Ao instituto, 42% dos entrevistados afirmaram que a situação econômica do país piorou nos últimos meses, enquanto 26% disseram que ela melhorou:

Melhorou: 26%

Piorou: 42%

Ficou como estava: 29%

Não sabem: 2%

Já quando questionados sobre sua própria situação econômica, o resultado foi:

Melhorou: 29%

Piorou: 24%

Ficou como estava: 46%

Não sabem: 1%

Em relação às expectativas de que a situação econômica do país melhore ou não, os entrevistados afirmaram que:

Vai melhorar: 41%

Vai piorar: 28%

Vai ficar como estava: 25%

Não sabem: 6%



Depois da posse do presidente Lula, a vida...

Melhorou: 26%

Piorou: 23%

Permaneceu igual: 51%

Não sabem: 1%

