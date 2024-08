Reprodução/X Lula discursou durante cerimônia





O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta sexta-feira (2) a ampliação do programa Pé-de-Meia, que agora atenderá mais estudantes do ensino médio público de famílias cadastradas no CadÚnico e com renda per capita de até meio salário mínimo. Alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) que atendem aos mesmos critérios também serão beneficiados.

“Chegando aos meus 78 anos de idade, achei que não poderia mais me emocionar tanto. Mas essa cerimônia aqui no Ceará, de ampliação de mais de um milhão de vagas do Pé-de-Meia para todo o Brasil, me mostrou que é possível sim se emocionar", declarou.



"Estudar é quase algo sagrado para um pai e uma mãe. Para nós, educar um filho é a melhor herança que podemos deixar. É formá-las cidadãs e formá-los cidadãos”, completou Lula durante a cerimônia realizada no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O evento contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE).

Com a expansão, mais de um milhão de novos estudantes serão beneficiados, totalizando 3,7 milhões de alunos atendidos pelo programa até o fim do semestre. No primeiro semestre deste ano, o Pé-de-Meia já contemplou 2,7 milhões de estudantes de escolas públicas beneficiários do Bolsa Família.

Os novos beneficiados receberão a primeira parcela do auxílio ainda em agosto, enquanto os alunos do EJA começarão a receber em setembro, com o início do semestre letivo.

Cada estudante inscrito no programa recebe R$ 200 por mês, que pode ser sacado a qualquer momento. Ao fim de cada ano letivo concluído com aprovação, o aluno ganha um bônus de R$ 1 mil, que só pode ser retirado ao término do ensino médio.

Há também um adicional de R$ 200 pela participação no Enem. No total, um aluno que concluir o ensino médio pelo Pé-de-Meia poderá receber até R$ 9,2 mil.





Dados

Dados do Censo de 2022 mostram que a taxa de repetência entre os estudantes brasileiros foi de 3,9%, enquanto a taxa de evasão escolar alcançou 5,9%.

Nas redes públicas, esses índices foram de 4,3% e 6,4%, respectivamente. Desde o lançamento do Pé-de-Meia, a média de frequência escolar subiu para 86,1% em março deste ano e 88,1% em abril.

