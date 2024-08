Reprodução Lula falou sobre a importância de criar um canal estatal





Há um ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou seu desejo de criar uma TV estatal com abrangência internacional, usando a Venezuela como exemplo. A proposta, que remonta a seus primeiros mandatos, visava mostrar a cultura e o turismo brasileiro ao mundo. No entanto, o projeto não avançou.

No ano passado, o chefe do Executivo cobrou Paulo Pimenta (PT-RS), então ministro da Comunicação Social, para implementar a emissora. A intenção era exibir uma programação que valorizasse o Brasil e atraísse turistas estrangeiros.

"Acho que um país do tamanho do Brasil tem que ter uma TV internacional. Quando a gente viaja pelo mundo e quer ver algo daqui, tem que assistir à Telesur, que é uma TV da Venezuela. Por que a gente não tem um canal?", questionou Lula em 1º de agosto do ano passado, durante entrevista ao Conversa com o Presidente.

Para Lula, a TV estatal internacional deveria focar nas belezas naturais e na gastronomia brasileira, evitando debates políticos.

"É para mostrar a cara do Brasil lá fora. Não é para mostrar debate político, para mostrar governo, Congresso. É para mostrar simplesmente o Brasil como ele é, despido, para as pessoas saberem o que significam os Lençóis [Maranhenses], o Delta do Parnaíba", explicou o presidente.

Apesar do entusiasmo inicial, a criação da emissora internacional foi deixada de lado. Nos últimos 12 meses, outras questões tomaram a frente, incluindo a relação conturbada com o Congresso Nacional e a desconfiança do mercado financeiro.

Além disso, o governo anunciou recentemente um decreto de contenção de despesas, bloqueando e contingenciando R$ 15 bilhões em 30 ministérios e outros setores.

Até o momento, não há indícios de que o canal estatal internacional será lançado nas próximas semanas. A proposta de Lula, por enquanto, permanece apenas no papel, aguardando um momento mais propício para sua implementação.





O que é a Telesur?

A Telesur é uma rede de televisão multiestatal de notícias com sede em Caracas, Venezuela. Foi fundada em 2005 e é uma iniciativa conjunta de vários governos da América Latina, incluindo a Venezuela, Cuba, Nicarágua, Uruguai, Argentina, Bolívia e Equador.

O objetivo principal da Telesur é oferecer uma perspectiva alternativa às grandes redes de notícias ocidentais, focando em assuntos e narrativas relevantes para a América Latina e o Caribe.

A Telesur transmite uma variedade de programas, incluindo noticiários, documentários, programas de entrevistas e especiais sobre temas políticos, sociais e culturais. A rede é conhecida por sua cobertura de eventos regionais e internacionais a partir de uma perspectiva que muitas vezes destaca questões de soberania e integração latino-americana.

Atualmente, financiam o canal Cuba, Nicarágua e Venezuela, já que Uruguai, Argentina, Bolívia e Equador se desvincularam.

